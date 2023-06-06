Давление на русский язык и русскую культуру бесперспективно, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Давление на русский язык и русскую культуру бесперспективно. Русская культура самодостаточна, кроме того, она давно уже является составной частью мировой культуры. Поэтому любые попытки отмены её, с моей точки зрения, не будут иметь сколько-нибудь серьёзного успеха. Можно попробовать отменить дождь, солнце, луну, но это бессмысленно», — сказал Швыдкой журналистам в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, по его словам, одна из важнейших задач — сохранить русский язык в рамках международных организаций как один из мировых языков.

Ранее ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская заявила, что русский язык сохранил пятое место среди мировых языков по индексу глобальной конкурентоспособности и второе место по количеству научных публикаций на языке в 2022 году.

День русского языка ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.