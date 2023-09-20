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Профессор Продеус напомнил о важности соблюдения социальной дистанции

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Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал о мерах профилактики COVID-19 этой осенью.
Профессор Продеус напомнил о важности соблюдения социальной дистанции
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Мойте руки, потому что гигиена очень сильно влияет на инфекционную заболеваемость. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, целовать и обнимать только близких. Также не забывайте вести здоровый образ жизни», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также важно прививаться, в том числе от гриппа.

Также стало известно, что в ближайшие дни в Ижевске заработают выездные пункты вакцинации против гриппа, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Telegram-канал зампреда правительства региона Эльвиры Пинчук.

Пункты откроются в крупных торговых центрах. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.

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