Профессор Продеус напомнил о важности соблюдения социальной дистанции
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«Мойте руки, потому что гигиена очень сильно влияет на инфекционную заболеваемость. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, целовать и обнимать только близких. Также не забывайте вести здоровый образ жизни», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, также важно прививаться, в том числе от гриппа.
Также стало известно, что в ближайшие дни в Ижевске заработают выездные пункты вакцинации против гриппа, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Telegram-канал зампреда правительства региона Эльвиры Пинчук.
Пункты откроются в крупных торговых центрах. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.