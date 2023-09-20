Глава Минцифры Шадаев: вопрос блокировки YouTube в России не стоит в повестке

Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке YouTube на территории России не стоит в повестке дня.

Об этом он сказал в кулуарах форума Kazan Digital Week.

Его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.