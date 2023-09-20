В метро Москвы обновили более 1,2 тысячи указателей за два месяца

На станциях Московского метрополитена и МЦД обновили более 1,2 тыс. указателей за два месяца, заявил и. о. заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В связи с появлением новых линий и диаметров размещаем актуализированные схемы в метро, на МЦК и МЦД. Всего планируем разместить более 50 тыс. навигационных элементов», — отметил Ликсутов.

Дизайнеры разрабатывают макеты в электронном виде, после чего их печатают и делают указатели.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Новокузнецкая» в Москве восстановят исторические барельефы.