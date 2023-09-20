В метро Москвы обновили более 1,2 тысячи указателей за два месяца
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В связи с появлением новых линий и диаметров размещаем актуализированные схемы в метро, на МЦК и МЦД. Всего планируем разместить более 50 тыс. навигационных элементов», — отметил Ликсутов.
Дизайнеры разрабатывают макеты в электронном виде, после чего их печатают и делают указатели.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Новокузнецкая» в Москве восстановят исторические барельефы.