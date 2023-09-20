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Ефимов: на севере Москвы реализуют девять проектов КРТ общей площадью 178 гектаров

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И.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере Москвы реализуют девять проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 178 га.
Ефимов: на севере Москвы реализуют девять проектов КРТ общей площадью 178 гектаров

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, по итогам КРТ будет создано более 41 тыс. рабочих мест.

Исполняющий обязанности министра Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что на объектах будет построено более 2,2 млн кв. м жилой недвижимости, семь детских садов и семь школ.

Ранее и.о. заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с 2011 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 140 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов общей площадью более 2 млн кв. м.

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