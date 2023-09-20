Ефимов: на севере Москвы реализуют девять проектов КРТ общей площадью 178 гектаров
Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, по итогам КРТ будет создано более 41 тыс. рабочих мест.
Исполняющий обязанности министра Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что на объектах будет построено более 2,2 млн кв. м жилой недвижимости, семь детских садов и семь школ.
Ранее и.о. заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с 2011 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 140 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов общей площадью более 2 млн кв. м.