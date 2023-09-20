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Бочкарёв: в Москве построили более 140 объектов здравоохранения за 12 лет

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В Москве построили и ввели в эксплуатацию более 140 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов общей площадью более 2 млн кв. м с 2011 года, заявил и. о. заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве построили более 140 объектов здравоохранения за 12 лет

«Столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. В городе одновременно строится несколько десятков современных и технологичных объектов здравоохранения. Новые стационары позволяют своевременно проводить диагностику и спасать жизни десятков и сотен тысяч человек», — отметил Бочкарёв.

По его словам, только в 2023 году в столице построили 13 объектов здравоохранения, до конца года будет введено в эксплуатацию ещё 14 зданий.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, что для 70% жителей столицы очень важно наличие в шаговой доступности объектов медицинского назначения.

«Вместе с тем горожане отмечают необходимость улучшения обеспеченности поликлиниками, медицинскими лабораториями и больницами своих районов», — сказал Михайленко.

Он добавил, что развёрнутое в Москве строительство объектов социальной инфраструктуры призвано улучшить ситуацию.

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