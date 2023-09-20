Бочкарёв: в Москве построили более 140 объектов здравоохранения за 12 лет
«Столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. В городе одновременно строится несколько десятков современных и технологичных объектов здравоохранения. Новые стационары позволяют своевременно проводить диагностику и спасать жизни десятков и сотен тысяч человек», — отметил Бочкарёв.
По его словам, только в 2023 году в столице построили 13 объектов здравоохранения, до конца года будет введено в эксплуатацию ещё 14 зданий.
Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, что для 70% жителей столицы очень важно наличие в шаговой доступности объектов медицинского назначения.
«Вместе с тем горожане отмечают необходимость улучшения обеспеченности поликлиниками, медицинскими лабораториями и больницами своих районов», — сказал Михайленко.
Он добавил, что развёрнутое в Москве строительство объектов социальной инфраструктуры призвано улучшить ситуацию.