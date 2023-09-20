Мишустин: в России упростили схему выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Российские военнослужащие смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без личной подачи заявления в ответственные органы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе заседания координационного совета по потребностям спецоперации он отметил, что таким образом военные и их семьи смогут получать помощь и льготы более оперативно.

«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощён порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому жён погибших ветеранов боевых действий не смогут увольнять в течение года.