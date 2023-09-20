Узнать больше

Мишустин: в России упростили схему выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Короткая ссылка
Российские военнослужащие смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без личной подачи заявления в ответственные органы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: в России упростили схему выдачи удостоверений ветерана боевых действий
  • © Russian Government

В ходе заседания координационного совета по потребностям спецоперации он отметил, что таким образом военные и их семьи смогут получать помощь и льготы более оперативно.

«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощён порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому жён погибших ветеранов боевых действий не смогут увольнять в течение года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить