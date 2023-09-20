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В Москве начали принимать заявки на гранты для социально ориентированного бизнеса

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Представители социально ориентированного бизнеса Москвы могут получить городской грант для развития своих проектов. Приём заявок уже начался, заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве начали принимать заявки на гранты для социально ориентированного бизнеса

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За счёт финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — отметила Сергунина.

Размер гранта зависит от того, как долго работают компания или ИП на момент подачи документов.

Оператором субсидий является Фонд поддержки социальных проектов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых предпринимателей удостоились грантовой помощи.

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