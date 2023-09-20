В Москве начали принимать заявки на гранты для социально ориентированного бизнеса
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«За счёт финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — отметила Сергунина.
Размер гранта зависит от того, как долго работают компания или ИП на момент подачи документов.
Оператором субсидий является Фонд поддержки социальных проектов.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых предпринимателей удостоились грантовой помощи.