В Москве начали принимать заявки на гранты для социально ориентированного бизнеса

Представители социально ориентированного бизнеса Москвы могут получить городской грант для развития своих проектов. Приём заявок уже начался, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За счёт финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — отметила Сергунина.

Размер гранта зависит от того, как долго работают компания или ИП на момент подачи документов.

Оператором субсидий является Фонд поддержки социальных проектов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых предпринимателей удостоились грантовой помощи.