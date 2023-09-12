В Удмуртии 55 молодых предпринимателей удостоились грантовой помощи

В Удмуртии 55 молодых и социальных предпринимателей, прошедших отбор в региональном Министерстве экономики, получат финансовую поддержку в размере 25,8 млн рублей до конца сентября.

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего было подано 86 заявок на участие, из них 49 — предприниматели младше 25 лет.

Мера поддержки предусмотрена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Кроме финансов, помогаем знаниями. Все участники конкурса прошли обучение по программам «Бизнес-спринт» и «Азбука предпринимателя», — прокомментировал глава региона Александр Бречалов, отметив, что в прошлом году, благодаря грантам, совокупная выручка молодых предпринимателей увеличилась до 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что четыре проекта агротуризма из Татарстана получили 38 млн рублей субсидий по результатам конкурса Министерства сельского хозяйства России.