Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз меньше, чем в 2022 году

Заболеваемость коронавирусом в Москве в нынешнем году в восемь раз меньше, чем в 2022 году, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году», — приводит РИА Новости слова Раковой в интервью телеканалу «Россия 1».

Она отметила, что в среднем в день заболевают примерно 700 человек.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.