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Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз меньше, чем в 2022 году

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Заболеваемость коронавирусом в Москве в нынешнем году в восемь раз меньше, чем в 2022 году, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз меньше, чем в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году», — приводит РИА Новости слова Раковой в интервью телеканалу «Россия 1».

Она отметила, что в среднем в день заболевают примерно 700 человек.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.

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