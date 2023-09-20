Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз меньше, чем в 2022 году
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«Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году», — приводит РИА Новости слова Раковой в интервью телеканалу «Россия 1».
Она отметила, что в среднем в день заболевают примерно 700 человек.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.