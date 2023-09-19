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Вирусолог Викулов рассказал, как подбирают названия для штаммов COVID-19

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как подбирают названия для различных штаммов коронавируса.
Вирусолог Викулов рассказал, как подбирают названия для штаммов COVID-19
  • РИА Новости

«Есть названия официальные, которые специалистами по номенклатуре именуются. Когда есть определённый буквенно-цифровой код. А есть неофициальные названия, которые присваивают чаще всего журналисты или информационное пространство. Для того чтобы было проще освещать эту тему», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в некоторых случаях названия отражают свойства штаммов, например как это произошло с омикроном.

«Вообще, названия штаммов нового коронавируса начинаются с греческих букв. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон и вот омикрон. Используются буквы греческого алфавита по дате открытия», — пояснил Викулов.

Он добавил, что теперь актуальны два субтипа — эрис и пирола.

«Название может быть в зависимости от формы возбудителя, если он напоминает каких-то существ. Или каких-то необычных свойств, которым обладает возбудитель. Способность проникать в клетки, ускользать от иммунного ответа», — заключил эксперт.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.

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