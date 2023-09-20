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РИА Новости: скопление силовиков в Ростове-на-Дону связано с миграционным рейдом

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Скопление сотрудников силовых структур в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий с целью выявления нелегальных мигрантов.
РИА Новости: скопление силовиков в Ростове-на-Дону связано с миграционным рейдом
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что утром 20 сентября в соцсетях были размещены фото и видео с большим скоплением представителей разных силовых структур в Ростове-на-Дону. 

«Идёт проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия», — заявил источник.

Он уточнил, что планируется «отработка в жилом секторе».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.

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