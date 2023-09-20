Мэр Магадана Гришан заявил, что собак будут отлавливать в городе круглосуточно

Собак в Магадане будут отлавливать круглосуточно и помещать во временные вольеры, сообщил мэр Юрий Гришан.

«Наши бригады будут работать круглосуточно. Все средства, которыми будут пользоваться для отлова, абсолютно законные. Это специальные сертифицированные сачки. Что касается размещения этих животных в приют, он сейчас целиком заполнен. Будут какие-то временные вольеры», — цитирует РИА Новости Гришана.

Ранее magadanmedia.ru сообщало, что после нападения собак на жителя Магадана прокуратура внесла представление мэру.

19 сентября мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.