Мэр Магадана Гришан заявил, что собак будут отлавливать в городе круглосуточно
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«Наши бригады будут работать круглосуточно. Все средства, которыми будут пользоваться для отлова, абсолютно законные. Это специальные сертифицированные сачки. Что касается размещения этих животных в приют, он сейчас целиком заполнен. Будут какие-то временные вольеры», — цитирует РИА Новости Гришана.
Ранее magadanmedia.ru сообщало, что после нападения собак на жителя Магадана прокуратура внесла представление мэру.
19 сентября мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.