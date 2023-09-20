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Мэр Магадана Гришан заявил, что собак будут отлавливать в городе круглосуточно

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Собак в Магадане будут отлавливать круглосуточно и помещать во временные вольеры, сообщил мэр Юрий Гришан.
Мэр Магадана Гришан заявил, что собак будут отлавливать в городе круглосуточно
  • Gettyimages.ru
  • © Олег Копьёв

«Наши бригады будут работать круглосуточно. Все средства, которыми будут пользоваться для отлова, абсолютно законные. Это специальные сертифицированные сачки. Что касается размещения этих животных в приют, он сейчас целиком заполнен. Будут какие-то временные вольеры», — цитирует РИА Новости Гришана.

Ранее magadanmedia.ru сообщало, что после нападения собак на жителя Магадана прокуратура внесла представление мэру.

19 сентября мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.

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