Власти Крыма будут считать видео с ракетами или БПЛА корректировкой авиации врага
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Выложенные видео пролёта ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации», — написал он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе используют табельные средства аэрозольной маскировки, возможен неприятный запах.
Также он сообщил, что над Верхнесадовым и Качей сбили беспилотники, никто не пострадал.