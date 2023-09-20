Власти Крыма будут считать видео с ракетами или БПЛА корректировкой авиации врага

Власти Крыма будут считать опубликованные видео с пролетающими ракетами или беспилотниками корректировкой работы авиации врага.

Об этом в своём Telegram-канале заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Выложенные видео пролёта ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации», — написал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе используют табельные средства аэрозольной маскировки, возможен неприятный запах.

Также он сообщил, что над Верхнесадовым и Качей сбили беспилотники, никто не пострадал.