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МО России заявило о старте командно-штабных учений РВСН в Свердловской области

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Масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались на территории Свердловской области. В манёврах задействуют перспективную специальную технику, передаёт Минобороны России.
МО России заявило о старте командно-штабных учений РВСН в Свердловской области
  • РИА Новости

«Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением», — говорится в заявлении.

Также ведомство сообщило, что российские бойцы в рамках учений отработают задачи по противодействию различным средствам воздушного нападения, а также взаимодействию с соединениями и частями Центрального военного округа.

Ранее Минобороны России заявило, что корвет «Гремящий» поразил крылатой ракетой «Калибр» корабль условного противника на учениях Тихоокеанского флота.

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