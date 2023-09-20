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Депутат Метелев: ВС России поддержал введение ответственности для треш-стримеров

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Верховный суд России выступил за проект по введению уголовной ответственности для треш-стримеров, рассказал глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
Депутат Метелев: ВС России поддержал введение ответственности для треш-стримеров
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он сообщил, что уже в ближайшее время состоится заключение кабинета министров для официального внесения закона в Госдуму.

«Верховный суд России поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект», — говорится в заявлении.

Ранее суд Тюменской области арестовал на два месяца стримершу по обвинению в истязании ребёнка.

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