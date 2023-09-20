Депутат Метелев: ВС России поддержал введение ответственности для треш-стримеров
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он сообщил, что уже в ближайшее время состоится заключение кабинета министров для официального внесения закона в Госдуму.
«Верховный суд России поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект», — говорится в заявлении.
Ранее суд Тюменской области арестовал на два месяца стримершу по обвинению в истязании ребёнка.