В Тюменской области арестовали стримершу по обвинению в истязании ребёнка
- Gettyimages.ru
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребёнку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях», — цитирует заявление URA.RU.
Уточняется, что женщина будет содержаться под стражей до 11 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.
Также в мае «Радио 1» сообщало, что стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета.