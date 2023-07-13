В Тюменской области арестовали стримершу по обвинению в истязании ребёнка

Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что стримерша, которая во время видеотрансляции в социальных сетях угрожала своему несовершеннолетнему сыну расправой, была отправлена под стражу на два месяца.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребёнку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях», — цитирует заявление URA.RU.

Уточняется, что женщина будет содержаться под стражей до 11 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.

Также в мае «Радио 1» сообщало, что стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета.