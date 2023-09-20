МЧС: три этажа и два балкона обрушились при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
«По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3-м, 4-м и 5-м этажах», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что, по предварительным данным, разрушены два балкона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что не менее десяти квартир получило повреждения из-за взрыва в Балашихе.
СК возбудил уголовное дело.