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МЧС: три этажа и два балкона обрушились при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

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Из-за взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе обрушились три этажа и разрушены два балкона.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3-м, 4-м и 5-м этажах», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что, по предварительным данным, разрушены два балкона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что не менее десяти квартир получило повреждения из-за взрыва в Балашихе.

СК возбудил уголовное дело.

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