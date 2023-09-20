Губернатор Воробьёв: при взрыве в Балашихе повреждено не менее десяти квартир

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что не менее десяти квартир получило повреждения из-за взрыва в Балашихе.

Как он написал в своём Telegram-канале, 20 сентября в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома.

«Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир, есть задымление», — сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоэтажном доме в Балашихе.

МЧС России опубликовало кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Балашихе.