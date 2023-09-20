Узнать больше

Губернатор Воробьёв: при взрыве в Балашихе повреждено не менее десяти квартир

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что не менее десяти квартир получило повреждения из-за взрыва в Балашихе.
Губернатор Воробьёв: при взрыве в Балашихе повреждено не менее десяти квартир

Как он написал в своём Telegram-канале, 20 сентября в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома.

«Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир, есть задымление», — сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоэтажном доме в Балашихе.

МЧС России опубликовало кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Балашихе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить