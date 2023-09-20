МЧС России опубликовало кадры с места взрыва в многоэтажке в Балашихе
МЧС России опубликовало в своём Telegram-канале кадры с места взрыва в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе.
- © МЧС РФ
«В девятиэтажном доме произошёл хлопок — обрушились третий и четвёртый этажи», — заявили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что указанный дом газифицирован.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ЧП.
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