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МЧС России опубликовало кадры с места взрыва в многоэтажке в Балашихе

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МЧС России опубликовало в своём Telegram-канале кадры с места взрыва в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе.
МЧС России опубликовало кадры с места взрыва в многоэтажке в Балашихе
  • © МЧС РФ

«В девятиэтажном доме произошёл хлопок — обрушились третий и четвёртый этажи», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что указанный дом газифицирован. 

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ЧП.

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