Кабмин утвердил решение о распределении радиочастот для системы управления БПЛА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, решение закреплено кабинетом министров.
«Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030—5091 МГц», — говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.
Ранее Минобороны России заявило, что корвет «Гремящий» ВМФ России поразил при помощи крылатой ракеты «Калибр» корабль условного противника в рамках учений Тихоокеанского флота.