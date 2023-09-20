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Кабмин утвердил решение о распределении радиочастот для системы управления БПЛА

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Российские власти закрепили решение о распределении отдельной полосы радиочастот в диапазоне 5030—5091 МГц для организации единой системы управления гражданскими беспилотниками.
Кабмин утвердил решение о распределении радиочастот для системы управления БПЛА
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, решение закреплено кабинетом министров.

«Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030—5091 МГц», — говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.

Ранее Минобороны России заявило, что корвет «Гремящий» ВМФ России поразил при помощи крылатой ракеты «Калибр» корабль условного противника в рамках учений Тихоокеанского флота.

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