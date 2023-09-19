Узнать больше

МО России: уничтожены два БПЛА ВСУ над Белгородской и Орловской областями

Короткая ссылка
Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Орловской областями, сообщает Минобороны России.
МО России: уничтожены два БПЛА ВСУ над Белгородской и Орловской областями
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка атаковать объекты на российской территории была предпринята в районе 21:00 мск.

18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, сбиты три воздушные цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить