МО России: уничтожены два БПЛА ВСУ над Белгородской и Орловской областями
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«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что попытка атаковать объекты на российской территории была предпринята в районе 21:00 мск.
18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, сбиты три воздушные цели.