МО России: уничтожены два БПЛА ВСУ над Белгородской и Орловской областями

Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской и Орловской областями, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка атаковать объекты на российской территории была предпринята в районе 21:00 мск.

18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, сбиты три воздушные цели.