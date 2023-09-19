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В Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

В настоящее время от коронавируса в больницах города лечатся 29 взрослых пациентов.

«Несмотря на определённый рост заболеваемости, она находится на минимальных значениях и обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии», — заявили в пресс-службе.

Как отметили в комитете, на данный момент стационары-трансформеры не задействованы.

«Взрослых принимают больница Боткина, Александровская больница (30 коек), Городская больница №20 на улице Ленсовета и психиатрическая больница Скворцова-Степанова, в ней для инфекционных больных также выделено 30 коек», — уточнили в ведомстве, передаёт «Петербургский дневник».

Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.

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