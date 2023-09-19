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На выставке «Россия» представят павильон «Движения первых»

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Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.
На выставке «Россия» представят павильон «Движения первых»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Помнить прошлое, ценить настоящее и мечтать о будущем» — этот девиз вдохновил нас на создание уникальной программы павильона «Движения первых». Здесь будут применены технологичные решения и развёрнуто интерактивное шоу», — заявил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

По его словам, на площадке выставки «Первые» состоятся образовательные и культурно-развлекательные мероприятия для подростков и их родителей.

Ранее сообщалось, что логотип Международной выставки-форума «Россия» был впервые представлен в начале лета. Фирменный стиль разработан с учётом шести главных временных отрезков истории России.

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