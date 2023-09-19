В Карелии завели дело по факту избиения девочки

В Карелии завели уголовное дело по факту избиения девочки. Инцидент произошёл в сентябре в Пудоже.

Об этом сообщает karelinform.ru.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена видеозапись, где двое подростков наносят удары несовершеннолетней девочке», — рассказали в региональном СУ СК России.

Личности всех участников избиения установлены.

Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК России Александру Бастрыкину.

Также стало известно, что в Тюменской области началась проверка по факту избиения 14-летнего подростка, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный СУ СК России. Инцидент произошёл 18 сентября в Тобольске.

Подросток, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец машины съехал на обочину, перекрыв проезд ребёнку, вышел из авто и начал наносить потерпевшему удары.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в друга из пневматики.