В Карелии завели дело по факту избиения девочки
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Об этом сообщает karelinform.ru.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена видеозапись, где двое подростков наносят удары несовершеннолетней девочке», — рассказали в региональном СУ СК России.
Личности всех участников избиения установлены.
Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК России Александру Бастрыкину.
Также стало известно, что в Тюменской области началась проверка по факту избиения 14-летнего подростка, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный СУ СК России. Инцидент произошёл 18 сентября в Тобольске.
Подросток, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец машины съехал на обочину, перекрыв проезд ребёнку, вышел из авто и начал наносить потерпевшему удары.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в друга из пневматики.