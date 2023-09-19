СК начал проверку после ранения подростка в голову из пистолета в Екатеринбурге

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили о начале процессуальной проверки по делу, фигурантом которого стал 15-летний подросток из Екатеринбурга, который случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета.

Об этом сообщает URA.RU.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющейся у следователей информации, выстрел был сделан по неосторожности.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

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