СК начал проверку после ранения подростка в голову из пистолета в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником», — говорится в сообщении ведомства.
По имеющейся у следователей информации, выстрел был сделан по неосторожности.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
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