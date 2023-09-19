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Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО в течение двух лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в течение двух лет соединить Московский скоростной диаметр с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов.
Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО в течение двух лет
  • РИА Новости

В обновлённых программах развития Москвы должны быть учтены некоторые мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, говорится на сайте мэра.

Среди них «обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов», свидетельствует перечень поручений.

Также Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов.

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