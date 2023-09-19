ЦБ выпустил памятную монету в честь 250-летия Горного университета
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-релиз ЦБ.
Монета выходит в рамках серии «Исторические события» тиражом 3 тыс. единиц. Номинал — три рубля.
На оборотной стороне изображён главный корпус университета. Также размещена эмблема вуза, год «1773» и цитата из указа Екатерины II о создании учебного заведения.
Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец».