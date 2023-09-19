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ЦБ выпустил памятную монету в честь 250-летия Горного университета

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Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь 250-летия Санкт-Петербургского горного университета.
ЦБ выпустил памятную монету в честь 250-летия Горного университета
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-релиз ЦБ.

Монета выходит в рамках серии «Исторические события» тиражом 3 тыс. единиц. Номинал — три рубля.

На оборотной стороне изображён главный корпус университета. Также размещена эмблема вуза, год «1773» и цитата из указа Екатерины II о создании учебного заведения.

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец».

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