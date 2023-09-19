В России зафиксировали спрос на начинающих специалистов в сфере IT

Эксперты исследовали рынок труда в сфере IT и выяснили, какие специалисты были наиболее востребованы в июне — августе 2023 года.

В образовательном сервисе «Яндекс Практикум», который провёл исследование, выяснили, что почти половина (47%) вакансий для разработчиков на российском рынке труда в сегменте IT ориентирована на так называемых джуниоров, начинающих специалистов с опытом работы до трёх лет. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Компании заинтересованы в найме 1С-разработчиков (22% вакансий среди начальных позиций), ручных тестировщиков (13,5%) и фронтенд-разработчиков (13%).

Также спросом пользуются начинающие автоматизаторы тестирования (10%), PHP-разработчики (7%) и DevOps-инженеры (6%).

При этом потребности рынка в таких специалистах сохраняются также на уровнях мидл (3—6 лет опыта) и синьор (от 6 лет).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.