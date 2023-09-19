Юрист Девяткин заявил о рисках при использовании виртуального номера

Кандидат юридических наук, заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин прокомментировал сообщение о том, что правительство России признало угрозой безопасности в сфере интернета и связи использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров).

«Если мы используем любой номер оператора сотовой связи, то здесь какая происходит процедура — мы обращаемся лично к оператору, предоставляем свои данные, после чего оператор вносит нас в базу и предоставляет доступ для пользования этими услугами. То есть государство нас при необходимости может очень быстро идентифицировать», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, если звонок поступает с виртуального номера, то идентифицировать владельца практически невозможно.

По словам Девяткина, самая большая проблема — когда такие номера используют для мошеннических звонков.

Ранее стало известно, что правительство России признало угрозой безопасности в сфере интернета и связи использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), сервисы по их выдаче начнут блокировать после 1 сентября 2024 года.