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В бухте Севастополя за день подняли со дна 1,2 тысячи боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе водолазы МЧС России в течение одного дня подняли из воды в бухте Гильзовая около 1,2 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны и ликвидировали их.
В бухте Севастополя за день подняли со дна 1,2 тысячи боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Работы в акватории ведутся третий год, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на управление МЧС по городу.

Так, с начала лета сотрудники ведомства обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов.

Всего они совершили 423 погружения общей продолжительностью свыше 600 часов и обследовали дно площадью более 2 га.

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