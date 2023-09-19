В бухте Севастополя за день подняли со дна 1,2 тысячи боеприпасов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Работы в акватории ведутся третий год, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на управление МЧС по городу.
Так, с начала лета сотрудники ведомства обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов.
Всего они совершили 423 погружения общей продолжительностью свыше 600 часов и обследовали дно площадью более 2 га.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что в Санкт-Петербурге высадят кедровую аллею в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.