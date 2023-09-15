В Петербурге заложат кедровую аллею по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда
- РИА Новости
Об этом информирует «МК в Питере».
«Ещё 100 деревьев скоро поедут в Петербург, где будет заложена кедровая аллея в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда», — сказано в сообщении.
Ранее актриса Ольга Смирнова рассказала подробности о концерте «Молитва о мире», который пройдёт в Государственной академической капелле в Санкт-Петербурге и который приурочен к 80-летию освобождения Мариуполя от немецко-фашистских войск.