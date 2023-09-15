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В Петербурге заложат кедровую аллею по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале заявил, что в Санкт-Петербурге высадят кедровую аллею в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.
В Петербурге заложат кедровую аллею по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда
  • РИА Новости

Об этом информирует «МК в Питере».

«Ещё 100 деревьев скоро поедут в Петербург, где будет заложена кедровая аллея в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда», — сказано в сообщении.

Ранее актриса Ольга Смирнова рассказала подробности о концерте «Молитва о мире», который пройдёт в Государственной академической капелле в Санкт-Петербурге и который приурочен к 80-летию освобождения Мариуполя от немецко-фашистских войск.

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