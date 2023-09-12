Актриса Смирнова рассказала о предстоящем концерте «Молитва о мире»
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«Историю невозможно отодвинуть, не заметить, пропустить мимо себя. Мы все это пропускаем через свои жизни. И вот на таких концертах есть соединение с историей, с настоящим, с тем, что происходит», — заявила Смирнова в беседе с «Петербургским дневником».
Во время концерта Смирнова будет читать фронтовые письма.
«Знаете, невозможно выделить какое-то одно из писем. Когда это читаешь, как будто чувствуешь всю боль человечества. Это так трогательно. Живые души. Чувствуешь и боль, и как через эту боль проявляется огромная любовь», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятной плиты в честь жителей Севастополя, защищавших Ленинград во время блокады.