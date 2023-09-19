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В Кировской области проводят проверку по факту падения футбольных ворот на девочку

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В Кировской области началась проверка по факту падения футбольных ворот на восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 18 сентября на стадионе в Орлове. На девочку упали железные футбольные ворота, которые не были закреплены. Школьница получила травмы лица.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребёнок получил травмы после падения на него футбольных ворот. По данному факту проводится доследственная проверка.

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