В ЯНАО проводится проверка по факту падения футбольных ворот на первоклассника

В Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребёнок получил травмы после падения на него футбольных ворот. По данному факту проводится доследственная проверка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по ЯНАО.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл на футбольной площадке спорткомплекса «Арктика».

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают виновных.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу организовало доследственную проверку после сообщения в СМИ о нападении группы подростков на 10-летнюю девочку, которая получила травму позвоночника.