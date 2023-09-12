Узнать больше

В ЯНАО проводится проверка по факту падения футбольных ворот на первоклассника

Короткая ссылка
В Лабытнанги (ЯНАО) семилетний ребёнок получил травмы после падения на него футбольных ворот. По данному факту проводится доследственная проверка.
В ЯНАО проводится проверка по факту падения футбольных ворот на первоклассника
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по ЯНАО.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл на футбольной площадке спорткомплекса «Арктика».

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают виновных.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу организовало доследственную проверку после сообщения в СМИ о нападении группы подростков на 10-летнюю девочку, которая получила травму позвоночника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить