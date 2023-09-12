В ЯНАО проводится проверка по факту падения футбольных ворот на первоклассника
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по ЯНАО.
В ведомстве отметили, что инцидент произошёл на футбольной площадке спорткомплекса «Арктика».
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают виновных.
Ранее сообщалось, что следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу организовало доследственную проверку после сообщения в СМИ о нападении группы подростков на 10-летнюю девочку, которая получила травму позвоночника.