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На высоте Безымянной прошла церемония перезахоронения останков 17 бойцов Красной армии

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На высоте Безымянной в посёлке Лесогорском (Ленинградская область) прошла церемония перезахоронения останков 17 бойцов Красной армии.
На высоте Безымянной прошла церемония перезахоронения останков 17 бойцов Красной армии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Останки солдат и командиров 115-й стрелковой дивизии, погибших в августе 1941 года, обнаружили участники поискового отряда «Северный рубеж».

«Так получилось, что наш город защищала 115-я стрелковая дивизия, и мы как бы проходим её путь. Война у нас здесь прошла только один раз, в одну сторону и только 20 дней. Потери, к сожалению, были большие», — отметил командир отряда Владимир Овчинников.

Установлены имена трёх бойцов — Михаила Яковлева, ефрейтора Алексея Белякова, а также Датико Пацация.

Ранее сообщалось, что в посёлке Русское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

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