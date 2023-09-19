Суд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу

Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба снята с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направлена в Лефортовский суд Москвы для их устранения», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Гершковичу, защита обжаловала продление ареста в рамках дела о шпионаже.

Он был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.