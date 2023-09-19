Суд в Москве приговорил вора в законе к 21 году колонии

Следственный комитет Москвы сообщил, что суд приговорил вора в законе к 21 году колонии.

«Вынесен приговор криминальному авторитету, признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии... Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК России (занятие высшего положения в преступной иерархии)», — говорится в заявлении ведомства.

Следователями было установлено, что в 2012 году за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе. Своё «звание» он получил после убийства и покушения на убийство двух и более лиц в Москве. За это он был осуждён Пресненским районным судом.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отметили в СК.

В августе Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста криминальному авторитету Андрею Вознесенскому (Хобот) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.