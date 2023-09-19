Узнать больше

Суд в Москве приговорил вора в законе к 21 году колонии

Короткая ссылка
Следственный комитет Москвы сообщил, что суд приговорил вора в законе к 21 году колонии.
Суд в Москве приговорил вора в законе к 21 году колонии
  • РИА Новости

«Вынесен приговор криминальному авторитету, признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии... Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК России (занятие высшего положения в преступной иерархии)», — говорится в заявлении ведомства.

Следователями было установлено, что в 2012 году за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе. Своё «звание» он получил после убийства и покушения на убийство двух и более лиц в Москве. За это он был осуждён Пресненским районным судом.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отметили в СК.

В августе Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста криминальному авторитету Андрею Вознесенскому (Хобот) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить