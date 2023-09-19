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В Донецке анонсировали строительство метро после прекращения боевых действий

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Первый зампред правительства ДНР Андрей Чертков анонсировал появление метро в Донецке после прекращения боевых действий.
В Донецке анонсировали строительство метро после прекращения боевых действий
  • РИА Новости

«Очень много вопросов было о донецком метрополитене... Как только у нас прекратятся военные действия, поверьте, мы очень большие работы начнём по стройке. И, естественно, метро в Донецке будет», — цитирует его ДАН.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о заключении первого в ДНР договора участия в долевом строительстве жилья с использованием ипотеки под 2%.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в ДНР, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка во всей России.

По его словам, с учётом введённой льготной ипотеки многие смогут купить жильё.

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