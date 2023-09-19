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Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей российским гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда
  • Gettyimages.ru

Документ опубликован на портале правовой информации. 

Выплата назначается по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Средства будут выплачены в декабре 2023 года — январе 2024 года российским гражданам, проживающим на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. 

Ранее МИД России выступил с поддержкой призыва участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к Берлину распространить выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности и страны проживания.

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