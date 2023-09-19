Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей российским гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Документ опубликован на портале правовой информации.

Выплата назначается по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Средства будут выплачены в декабре 2023 года — январе 2024 года российским гражданам, проживающим на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии.

Ранее МИД России выступил с поддержкой призыва участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к Берлину распространить выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности и страны проживания.