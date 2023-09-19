В Челябинске начало отопительного сезона перенесли из-за тёплой погоды

В Челябинске начало отопительного сезона перенесли из-за тёплых погодных условий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замглавы города Александра Астахова.

«Пока погодные условия тёплые достаточно. Как будет ниже восьми градусов — будем определяться с датой», — отметил Астахов на аппаратном совещании в администрации областного центра.

Так, в Челябинске среднесуточная температура составляет выше +8 °С.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова напомнила, когда в Москве включают отопление в квартирах. По её словам, это 1 октября, когда температура опускается ниже +8 °С.