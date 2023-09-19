В Челябинске начало отопительного сезона перенесли из-за тёплой погоды
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замглавы города Александра Астахова.
«Пока погодные условия тёплые достаточно. Как будет ниже восьми градусов — будем определяться с датой», — отметил Астахов на аппаратном совещании в администрации областного центра.
Так, в Челябинске среднесуточная температура составляет выше +8 °С.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова напомнила, когда в Москве включают отопление в квартирах. По её словам, это 1 октября, когда температура опускается ниже +8 °С.