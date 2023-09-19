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В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения ягуара Ричарда

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В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения ягуара Ричарда — ему исполнилось два года.
В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения ягуара Ричарда
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Вольер хищника украсили в честь праздника, а также подготовили подарки.

«Наш ягуар — очень серьёзный хищник, который любит показывать всем свои большие устрашающие клыки. Но вместе с тем, как и все котики, просто обожает играть с верёвками, бутылками и, конечно, коробками, в которые как раз упаковывают все его подарки», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у пары домашних яков Коры и Михаила родился детёныш.

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