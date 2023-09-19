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Специалист Масалович поддержал блокировку виртуальных мобильных номеров

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Ангелина Шурпина
Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России признало угрозой безопасности в сфере интернета и связи использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), сервисы по их выдаче начнут блокировать после 1 сентября 2024 года.
Специалист Масалович поддержал блокировку виртуальных мобильных номеров
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, шаг «понятный и правильный».

«Понятный, потому что виртуальные номера — один из очень распространённых инструментов мошенников, он довольно эффективно позволяет обезличивать того, кто звонит, и очень сильно усложняет расследование. Государство шаг за шагом просто пытается ограничить мошенничество. И правильно делает, потому что волна большая, счёт потерянных денег идёт на миллиарды», — рассказал Масалович.

Он также отметил, что при этом пострадают те, кто просто использовал виртуальные номера для бизнеса, но, по мнению специалиста, «без них вполне можно обойтись».

Ранее стало известно о том, что правительство России признало угрозой безопасности в сфере интернета и связи использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), сервисы по их выдаче начнут блокировать после 1 сентября 2024 года.

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