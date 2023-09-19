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Водитель возместил моральный вред за смертельное ДТП в Волгоградской области

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Водитель возместил моральный вред родным в размере 5 млн рублей за ДТП в Волгоградской области, в котором погибли 39-летняя женщина и 11-летняя девочка.
Водитель возместил моральный вред за смертельное ДТП в Волгоградской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на Новоаннинский районный суд.

Также 20-летнего водителя, который полностью признал вину, приговорили к четырём годам колонии общего режима.

Отмечается, что зимой 2021 года водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, устроив ДТП, из-за которого Infiniti врезалась в фуру. В результате аварии два человека погибли, ещё один пострадал.

Ранее сообщалось, что Выборгский городской суд Ленинградской области заключил под стражу водителя фуры в рамках дела о ДТП, в результате которого погибли дети.

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