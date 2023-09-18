В Якутии построят мусоросортировочный комплекс ТКО мощностью 150 тысяч тонн

В Якутии построят мусоросортировочный комплекс твёрдых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 150 тыс. т. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава региона Айсен Николаев подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили детали проекта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тыс. т будет построена в Якутии по концессии при поддержке РЭО. На полях ВЭФ с регионом было заключено соглашение, предусматривающее возможность финансирования концессионного проекта со стороны РЭО», — заявил Буцаев.

По его словам, проектирование завершено, документация находится на экспертизе.

«Мы считаем, что Якутия может приступить к активной инвестиционной фазе, то есть к строительству, в 2024 году», — добавил глава РЭО.

Ранее сообщалось, что РЭО вложит 9,5 млрд рублей в строительство трёх мусорных заводов на Сахалине.