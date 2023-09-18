Запущена пилотная версия приложения «Хорошие новости»

Пилотную версию приложения «Хорошие новости» запустили в Москве.

Об этом заявила председатель координационного совета по сетевым сообществам при ОП России Ольга Голышенкова.

«Люди хотят видеть хорошие новости в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки... У нас в ОП давно идея созревала, что нужно дать ответ на такой запрос», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что с 18 сентября приложение можно скачать в Android RuStore.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов.