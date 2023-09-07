Минцифры запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов.

«Сегодня мы запустили и открыли доступ к порталу, который реализован у нас в рамках единого портала «Госуслуг». Называется портал «Я в России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, портал будет представлять собой отдельное окно для жителей новых регионов. Целью портала будет помощь с получением тех или иных услуг.

Ранее Шадаев заявлял, что более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги».