В Новокаховском городском округе восстановили газоснабжение.

Об этом сообщила администрация округа.

«Специалисты «Херсонгаза» и аварийная бригада коммунальной службы выполнили комплекс аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления, который был перебит сегодня после обстрела ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 18 сентября планируется пуск газа по газовой магистрали, кроме домов, пострадавших от недавнего ракетного удара.

Ранее все населённые пункты Новокаховского округа остались без газа из-за удара ВСУ.