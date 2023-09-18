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В Новокаховском городском округе восстановили газоснабжение

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В Новокаховском городском округе восстановили газоснабжение.
В Новокаховском городском округе восстановили газоснабжение
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Widak/NurPhoto

Об этом сообщила администрация округа.

«Специалисты «Херсонгаза» и аварийная бригада коммунальной службы выполнили комплекс аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления, который был перебит сегодня после обстрела ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 18 сентября планируется пуск газа по газовой магистрали, кроме домов, пострадавших от недавнего ракетного удара.

Ранее все населённые пункты Новокаховского округа остались без газа из-за удара ВСУ.

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