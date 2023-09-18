В Новокаховском городском округе восстановили газоснабжение
- Gettyimages.ru
- © Artur Widak/NurPhoto
Об этом сообщила администрация округа.
«Специалисты «Херсонгаза» и аварийная бригада коммунальной службы выполнили комплекс аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления, который был перебит сегодня после обстрела ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером 18 сентября планируется пуск газа по газовой магистрали, кроме домов, пострадавших от недавнего ракетного удара.
Ранее все населённые пункты Новокаховского округа остались без газа из-за удара ВСУ.