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Путин поручил ускорить регулирование сферы строительства деревянных высоток

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Президент России Владимир Путин поручил ускорить издание нормативно-правовых и иных актов в сфере строительства деревянных высоток.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок... проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций», — говорится в релизе.

Кроме того, российский лидер поручил ускорить регулирование сферы строительства высоток с применением экологичных и энергоэффективных решений.

Сроком выполнения поручения Путин обозначил 1 мая 2024 года.

Ранее Путин заявил, что ближайшие годы в Москве станут временем активной реновации.

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