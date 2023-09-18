Путин поручил ускорить регулирование сферы строительства деревянных высоток
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок... проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций», — говорится в релизе.
Кроме того, российский лидер поручил ускорить регулирование сферы строительства высоток с применением экологичных и энергоэффективных решений.
Сроком выполнения поручения Путин обозначил 1 мая 2024 года.
Ранее Путин заявил, что ближайшие годы в Москве станут временем активной реновации.