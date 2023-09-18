Путин заявил, что ближайшие годы в Москве станут временем активной реновации
«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — сказал Путин.
Он также отметил, что у столицы имеются необходимые ресурсы, чтобы действовать в интересах всей страны.
Ранее Сергей Собянин заявил, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 36 новостроек по программе реновации. Полностью расселили 148 домов.